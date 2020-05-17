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محافظات

ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون قنا إلى 110 آلاف طن

الأحد 17/مايو/2020 - 03:27 م
صوامع القمح
صوامع القمح
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم توريد 5542 طناً و620 كيلوجرامًا من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتي الآن 110354 طنا و560 كيلوجراما من القمح.


وأكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال توريد القمح لصوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات أو عقبات.


 وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان.


و أوضح محافظ قنا، بأن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن.


وأكد الداودي، أن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، يتم من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوه 23.5   قيراط  و685 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط.

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وأوضح محافظ قنا، أن المعايير التي يتم تطبيقها خلال الاستلام وفقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدًا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

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