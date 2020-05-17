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رياضة

مانشيستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة يسعون للتعاقد مع هذا اللاعب

الأحد 17/مايو/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير بريطانية عن دخول مانشستر يونايتد وريال مدريد في الصراع على هدف دفاعي في الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى انضمام الناديين للصراع مع برشلونة على مدافع انتر ميلان الإيطالي سكرينيار.

ويعتبر المدافع السلوفاكي من أهم الأسماء التي قد تكون متوفرة في الميركاتو، حيث يمكن أن يرحب انتر ببيعه مقابل سعر معقول.

وتشير التقارير إلى أن سعر بيع سكرينيار قد يكون 60 مليون يورو، ويسعى يونايتد لضمه خاصة بعد اقتراب هدفه القديم في نابولي خاليدو كوليبالي، من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويهتم برشلونة أيضا بضم مدافع انتر، بالإضافة لمراقبته من مانشستر سيتي لعدة أشهر.
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