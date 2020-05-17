العراق يعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع":" وصل مجموع الإصابات حتى الآن ٣٤٠٤، والوفيات ١٢٣، بينما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ تفشي الفيروس إلى ٢٢١٨".





وأمس السبت، أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في العاصمة خلال الشهرين الأخيرين، على خلفية إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.





وقالت يادة العمليات المشتركة بالعراق، إنه بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 مارس الماضي وحتى السبت، من إلقاء القبض على 44767 مخالفا.





وأعلنت السلطات العراقية، أمس السبت، عن فرض حظر تجول شامل لمدة ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة وتستمر خلال أيام عيد الفطر، فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.



