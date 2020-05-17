خبر محزن ومؤسف .. يارا تنعى والد الفنانة جيسى عبده





وقالت يارا من خلال تغريدتها : " عنجد خبر مُحزن ومؤسف جدًا... حبيبتي الله يصبّركم يا رب وتكون نفسو بالسّما "





اقرا ايضا : وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل





و توفي والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو اليوم الأحد نتيجة حريق هائل نشب في شقتهم بسبب إنفجار إنبوبة غاز بحسب بيان الدفاع المدني اللبناني.





وتم نقل والدة جيسي عبدو للمستشفي بعد تعرضها لإصابات وضيق في التنفس بسبب الدخان.





يذكر ان بدأت جيسى عبده مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، وشاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها :"باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام" عام 2013.









عنجد خبر مُحزن ومؤسف جدًا... حبيبتي @JessyAbdo الله يصبّركم يا رب🙏🏻 وتكون نفسو بالسّما🙏🏻 — Yara (@yara_lb) May 17, 2020