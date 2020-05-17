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فن

خبر محزن ومؤسف .. يارا تنعى والد الفنانة جيسى عبده

الأحد 17/مايو/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نعت الفنانة اللبنانية يارا وفاة والد الفنانة جيسى عبده من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 

وقالت يارا من خلال تغريدتها : " عنجد خبر مُحزن ومؤسف جدًا... حبيبتي الله يصبّركم يا رب وتكون نفسو بالسّما "


وتوفي والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو  اليوم الأحد نتيجة حريق هائل نشب في شقتهم بسبب إنفجار إنبوبة غاز بحسب بيان الدفاع المدني اللبناني.

وتم نقل والدة جيسي عبدو للمستشفي بعد تعرضها لإصابات وضيق في التنفس بسبب الدخان.

يذكر ان  بدأت جيسى عبده  مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، وشاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها :"باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام"  عام 2013. 


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