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أخبار البلد

الأمن يضبط شخصا ألقى "مولوتوف" على كنيسة بالإسكندرية

الأحد 17/مايو/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمكن أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص قام بإلقاء زجاجة مولوتوف على إحدى الكنائس بشرق الإسكندرية.

وقال القس بولس حليم - في بيان له اليوم - إنه في تمام الساعة الثالثة فجر أمس السبت 16 مايو قام شخص مترجل بإلقاء زجاجة مولوتوف على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال شرق الإسكندرية.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو أية تأثيرات على مبنى الكنيسة، وأن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على مرتكب الواقعة كما سجلت كاميرات المراقبة التابعة للكنيسة الواقعة بالتفصيل، وأنه يشكر الله ضابط الكل على صنيعه معنا وحفظه لكنيسته وشعبه.
الأمن يضبط شخصا ألقى "مولوتوف" على كنيسة بالإسكندرية
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