قرار دولة جماعي.. طارق شوقي يعلق على قرارات اليوم بشأن الامتحانات

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على القرارات التى تم إعلانها اليوم خلال مؤتمر صحفي للحكومة بشأن امتحانات الثانوية العامة.



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وقال وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الاعلامى نشأت الديهى، ان الرئيس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن موعد الامتحانات فى حضور الوزراء المعنيين.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن ما صدر اليوم، قرارات دولة ككل، تمت مناقشتها فى حضور لجنة إدارة الأزمات بشأن كورونا، وتم الاستماع لآراء الأطباء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

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وأكد طارق شوقى، أن القرار الجماعى أكد قدرة الدولة على التعقيم والمحافظة على سلامة الطلاب، لافتا إلى أنه كان لابد من تأجيل الامتحانات أسبوعين آخرين، لإتمام عمليات التجهيزات للامتحانات، من توفير كمامات وكواشف.





وأوضح طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن 653 ألف طالب فى الثانوية العامة هذا العام، و777 ألف طالب بالدبلومات الفنية، لافتا إلى ان 500 ألف من أعضاء هيئة التدريس يشرفون على هذه الامتحانات فى 150 ألف لجنة للتعليم العام والفنى.