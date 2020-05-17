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رياضة

مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق لانتقاده قرارا تسبب في وفاة موظفة

الأحد 17/مايو/2020 - 10:52 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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القسم الرياضى
قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تحويل مجدي عبد المنعم محمد والشهير بمجدي ايدر للشئون القانونية بالنادي تمهيدا لشطبه

ويذكر أن المذكور يعد من أقرب اصدقاء رئيس القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة.

 وتلقي ايدر خطاب من الشئون القانونية بالقلعة البيضاء لتحويله للتحقيق غدا الاثنين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقره الإدارة القانونية بنادي الزمالك لسماع أقواله في الشكوي المقدمة ضده

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن قرار تحويل ايدر للتحقيق بعد ما كتبه علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  بشأن موظفة النادي والتي وافتها المنية الأيام الماضية .

والمح ايدر فيما نشره بأنها تعرضت للظلم داخل النادي وتمت محاربتها في لقمة عيشها علي حد قولها.

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