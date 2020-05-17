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هل يخوض طلاب المناطق المعزولة صحيا الامتحانات النهائية؟.. طارق شوقي يجيب

الأحد 17/مايو/2020 - 11:05 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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أسامة علي

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد بدء العام الدراسى القادم.


وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الاعلامى نشأت الديهى، قائلًا "بداية العام الدراسى القادم أكيد هتكون متأخر عن الموعد الطبيعي لبدء أى عام دراسى".


وتابع طارق شوقى "سيكون هناك دور تانى للامتحانات النهائية، لطلاب المناطق التى بها حجر صحى ولن يتمكنوا من خوض الامتحانات النهائية فى الموعد الذى تم إعلانه اليوم، وسيكون هناك فرصة أمام طلاب هذه المناطق خوض الامتحانات بالدرجة الكاملة".


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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عمليات التنسيق للدخول للجامعات ستؤثر أيضا على موعد بدء العام الدراسي في موعده.

 

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