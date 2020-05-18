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وزير التعليم: جميع المراحل أنهت العام الدراسي عدا الثانوية العامة والدبلومات.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:37 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة حريصة على مصلحة الطلاب التعليمية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على عدم حرمان أي طالب من التقييم والانتقال من صف إلى آخر.


وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن جميع الطلاب في مصر بدءًا من مرحلة كي جي وحتي الصف الثاني الثانوي أنهوا العام الدراسي بكفاءة عالية جدا.


وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثانوي الثانوي تم الانتهاء منها وبدون أي مشاكل واجهت الطلاب.


وأوضح الدكتور طارق شوقي, أنه لم يتبقَ سوي الثانوية العامة والدبلومات الفنية فقط هم من لم ينتهوا من امتحانات الترم الثاني والبالغ عددهم مليونا و400 ألف طالب علي مستوي الجمهورية.


وأشار إلى أنه سيكون هناك لجان خاصة معزولة بالطلاب المصابين بارتفاع درجة الحرارة حفاظا علي صحتهم وصحة باقي الطلاب.

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