رسالة مؤثرة.. آخر ما قاله معاون محافظ القليوبية المتوفى بعد إصابته بـ كورونا

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية المصاب بفيروس كورونا وذلك بعدما سقوطه من شرفة منزله.





عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية و معاون المحافظ خريج البرنامج الرئاسي ، و سقط نتيجة اختلال توازنه أثناء الحديث في الهاتف محمد حسن بالدور الرابع. والمتوفى هو





وكان أخر ماقاله الفقيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة لأهالي شبرا الخيمة.





وتابع : " الي اهلي في شبرا الخيمة حافظوا علي نفسكم اكتر شويه يا رب محدش يشوف عزيز عليه بيركب عربية الاسعاف علشان يروح يتعزل بعيد عن بيته واهله واسرته بس الكلام دا ليه ضريبه بس اسهل من المنظر دا ما تنزلش الا للضرورة وبس.





يذكر أن المتوفى أصيب بكورونا وأعلنت أمس إيجابية إصابته وكان في فترة عزل للعلاج تمهيدا لنقله لمستشفى العزل.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا بسقوط موظف مصاب بكورونا من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وانتقلت الأجهزة الأمنية.





وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.



وأكد أشقائه أنه كان يتحدث في الهاتف بسبب سوء الشبكة فاختل توازنه وسقط في الشارع ليلقى مصرعه خلال نقله للمستشفى.





وأضافوا أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي أصابه وظهرت نتائج تحاليله أمس بإيجابية الحالة وكان من المقرر أن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العزل.





يذكر ان مكتب الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أصدر بيانا حول إصابة المتوفى (م. ح) بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) حيث تقرر غلق مكتب نائبة المحافظ بالديوان العام في بنها.





أشار البيان إلى أنه منذ أن بدأت تظهر على المتوفى الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم إثبات حالته وعلى الفور قامت نائبة المحافظ بإصدار تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوما بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية واتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.















