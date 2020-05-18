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محافظات

محافظ سوهاج يطمئن على 117 شخصًا تعرضوا لتسمم غذائي .. تفاصيل

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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خالد رياض
تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، الحالة الصحية لحالات تسمم عدد من المواطن تم تحويلهم للوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق مركز أخميم، ومستشفى سوهاج العام ، نتيجة تناولهم وجبات غذائية ولا يوجد وفيات، وجميع الحالات مستقرة.

وانتقل محافظ سوهاج في الساعات الأولي من صباح اليوم يرافقه اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى الوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، ومستسفي سوهاج العام لتفقد الحالة الصحية لمن أصيبوا بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبات غذائية جاهزة.


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وتبين أن جميع حالات الإصابة مستقرة تماما، وتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووجه محافظ سوهاج بعمل تمركز طبى بالقرية تحسبا لظهور أي حالات جديدة .
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