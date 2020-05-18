محافظ سوهاج يطمئن على 117 شخصًا تعرضوا لتسمم غذائي .. تفاصيل

وانتقل محافظ سوهاج في الساعات الأولي من صباح اليوم يرافقه اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى الوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، ومستسفي سوهاج العام لتفقد الحالة الصحية لمن أصيبوا بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبات غذائية جاهزة.









اقرأ ايضا