محافظ سوهاج يطمئن على 117 شخصًا تعرضوا لتسمم غذائي .. تفاصيل

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، الحالة الصحية لحالات تسمم عدد من المواطن تم تحويلهم للوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق مركز أخميم، ومستشفى سوهاج العام ، نتيجة تناولهم وجبات غذائية ولا يوجد وفيات، وجميع الحالات مستقرة.
وتبين أن جميع حالات الإصابة مستقرة تماما، وتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووجه محافظ سوهاج بعمل تمركز طبى بالقرية تحسبا لظهور أي حالات جديدة .
وانتقل محافظ سوهاج في الساعات الأولي من صباح اليوم يرافقه اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى الوحدة الصحية بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، ومستسفي سوهاج العام لتفقد الحالة الصحية لمن أصيبوا بتسمم غذائى عقب تناولهم وجبات غذائية جاهزة.
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وتبين أن جميع حالات الإصابة مستقرة تماما، وتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ووجه محافظ سوهاج بعمل تمركز طبى بالقرية تحسبا لظهور أي حالات جديدة .