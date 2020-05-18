للموظفين والمواطنين.. برلماني يطالب بفرض غرامات ضد رافضى ارتداء الكمامات

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدا ان الحكومة بجميع اجهزتها بصفة عامة وجهود جيش مصر الأبيض ، من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية بصفة خاصة قاموا بدورهم على أكمل وجه.





وطالب "الشريف"، بفرض وتطبيق الغرامات على الموظفين غير الملتزمين والرافضين لارتداء الكمامات خلال عملهم وأيضا على المواطنين المترددين على مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية الجماهيرية لإنهاء الخدمات الخاصة بهم، مؤكدا انه يجب علينا جميعا ان نساند جهود الدولة وأعضاء جيش مصر الأبيض، الذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم ارواحهم لإنقاذ مصر وشعبها من فيروس فى الحد من انتشار فيروس كورونا.





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كما طالب النائب من الحكومة توفير الكمامات بسعر التكلفة فى مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية الجماهيرية حتى لا يكون هناك سبب لعدم الالتزام بارتداء الكمامات من الجميع محذرا من تداول كمامات غير مطابقة للمواصفات.



