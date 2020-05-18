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رياضة

أحمد بلال يسخر من الزمالك بشأن لقب نادي القرن: الناس اتضايقت ليه

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:52 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

أعرب أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى السابق، عن اندهاشه من إعادة فتح ملف نادى القرن من جديد من قبل نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك أعلن تشكيل لجنة للتقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لإثبات أحقية الزمالك باللقب الذى حصل النادى الأهلى فى 2001.

 وكتب أحمد بلال، عبر حسابه الشخصى على موقع تويترقائلا : "  "معرفش الناس ليه اتضايقت لما الغندور قال نادى الزمالك بطل القرن.. عادى على فكره.".



وتابع : " هو مش الزمالك كسب بطل القرن فى السوبر.. خلاص يبقى الزمالك بطل القرن".



يذكر أن الزمالك تغلب على الأهلى فى كأس السوبر المصرى بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية.


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