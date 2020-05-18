تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

الذي تولى منصبا إداريا في ناشئي نادي النصر السعودي

، والتي أوضح خلالها أنه بعد مجيء سامي الجابر نجم الهلال ومشاركته مع منتخب السعودية، ساهم مع الأخضر في التتويج بالبطولات الآسيوية، بعد غياب، رغم وجود ماجد عبد الله أسطورة النصر في تلك الفترة.