AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:37 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
سخر الإعلاميان السعوديان خالد الشعلان ومبارك الشهري، من التصريحات التي خرجت من فهد المفيريج الذي تولى منصبا إداريا في ناشئي نادي النصر السعودي، والتي أوضح خلالها أنه بعد مجيء سامي الجابر نجم الهلال ومشاركته مع منتخب السعودية، ساهم مع الأخضر في التتويج بالبطولات الآسيوية، بعد غياب، رغم وجود ماجد عبد الله أسطورة النصر في تلك الفترة.

وسخر الإعلامي مبارك الشهري من تصريحات فهد المفيريج قائلا: "واحنا مضحوك علينا عام 84 و 88، على أنها بطولة آسيا، وطلعت السوبر السعودي المصري، ماجد حينها كان حسن شحاته بس متنكر أبو عبد الله".
 
ورد الإعلامي خالد الشعلان ساخرا: "الإداري فهد الدهمش هو المستشار مرتضى منصور".

وتابع: "نوجه الشكر لفهد المفيريج على إيضاح الحقيقة الغائبة التي صدمتنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وضع لاعب الاتحاد السعودي في الحجر الصحي بسبب كورونا

هل يضم الزمالك فخر الدين بن يوسف ؟ .. مرتضي منصور يجيب

إعلامي سعودي يستشهد بـ مرتضى منصور: صلاح لم يهز عرش الخطيب

أخبار الرياضة السعودية.. إعلامي يستشهد بـ مرتضى منصور: صلاح لم يهز عرش الخطيب.. وصدمة مدوية لـ الهلال

أحد أندية الدوري السعودي يستغنى عن موظفيه

الدوري السعودي.. فهد الهريفي يكشف سبب انهيار الأهلي والاتحاد

ترشيحاتنا

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

سيتاح للجميع.. الرئيس الصيني يطمئن العالم بشأن لقاح كورونا

شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك

تعليق سعودي بسبب مرتضى منصور وحسن شحاته .. شاهد

وليه لأ.. أحمد حسنين يكشف عن أحدث أعماله الفترة المقبلة

100 دولة تعلن دعمها لإجراء تحقيق مستقل حول أسباب تفشي وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء يحذرون من "تسونامي أمراض نفسية" بسبب كورونا| تفاصيل

بالكمامة وفستان كاروهات.. شاهد أحدث ظهور لـ شيماء سيف

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا