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اقتصاد

الغزل والنسيج: ماكينات إنتاج الكمامات تعمل 24 ساعة وننتج 70 ألف كمامة يوميا

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:47 م
انتاج الكمامات
انتاج الكمامات
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علياء فوزي
قال رضا رشدى الهليس، الأمين العام المساعد للجنة النقابية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن ماكنيات إنتاج الكمامات تعمل طوال 24 ساعة مقسمة على ورديتن بالمصنع.

وأضاف الهليس، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة تنتج نحو 60 كمامة معقمة فى الدقيقة ويبلغ إنتاجها اليومى من الكمامات 70 ألف كمامة لتلبية احتياجات السوق.

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وأوضح الهليس، أن المصنع ينتج نوعين من الكمامة وفقا لمعايير الجودة تتراوح أسعارهم من 2.50 إلى 3 جنيهات ويتم البيع بمعرض الشركة ومنافذها، فضلا عن تعاقدات لتوريد كميات من الكمامات للعديد من الجهات المختلفة.

بدأت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أبريل الماضى أعمال التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتي يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدي فريق من مهندسي وعمال قسم الصيانة.

ونجح أول تشغيل تجريبى لتلك الماكنيات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400 كمامة فى الساعة.
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