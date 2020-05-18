منتجات بأسعار مخفضة ورقابة مشددة..كيف تستعد الزراعة لـ عيد الفطر المبارك

تستعد وزارة الزراعة لإستقبال عيد الفطر من خلال تقديم عدد من الخدمات للمواطنين خلال إجازاتهم ، وتسعى الوزارة جاهدة لضخ كميات كبيرة من المنتجات نظرا للاقبال الكبير على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان والعيد .
وكشف الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، عن استعدادات الوزارة الكاملة لاستقبال عيد الفطر ، حيث تم الدفع بمنافذ متحركة تجوب المحافظات لتوفير جميع المنتجات التى يستهلكها المواطن فى العيد .
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وكشف الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، عن استعدادات الوزارة الكاملة لاستقبال عيد الفطر ، حيث تم الدفع بمنافذ متحركة تجوب المحافظات لتوفير جميع المنتجات التى يستهلكها المواطن فى العيد .
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وأضاف " القرش" في تصريحات ل " صدى البلد" ، أن هناك ٤٠٠ منفذ علي مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات بأسعار تنخفض بنسبة 30 % عن الأسواق بالخارج .
وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بتكثيف كل القطاعات الإنتاجية للوصول إلي الطاقة القصوى من إنتاج المنتجات لتوفير السلع للمستهلكين خاصة فى ظل أزمة كورونا ، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية .
ونوه إلي أن قطاعات الإنتاج ومصنع التغذية المدرسية قامت بتوفير الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمواطنين .
وقال إنه تم تشديد الرقابة علي الرقابة علي المنتجات المطروحة بالأسواق من خلال فحص العينات وتكثيف حملات التفتيش لزيادة الحفاظ علي صحة المواطنين من انتقال الأمراض والفيروسات .
وأضاف " القرش" في تصريحات ل " صدى البلد" ، أن هناك ٤٠٠ منفذ علي مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات بأسعار تنخفض بنسبة 30 % عن الأسواق بالخارج .
وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلي أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بتكثيف كل القطاعات الإنتاجية للوصول إلي الطاقة القصوى من إنتاج المنتجات لتوفير السلع للمستهلكين خاصة فى ظل أزمة كورونا ، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية .
ونوه إلي أن قطاعات الإنتاج ومصنع التغذية المدرسية قامت بتوفير الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمواطنين .
وقال إنه تم تشديد الرقابة علي الرقابة علي المنتجات المطروحة بالأسواق من خلال فحص العينات وتكثيف حملات التفتيش لزيادة الحفاظ علي صحة المواطنين من انتقال الأمراض والفيروسات .