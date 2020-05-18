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رياضة

عمرو وردة: تعرضت للضرب لهذا السبب

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
علق عمرو وردة، جناح نادي باوك اليوناني، على الاعتداء الذي تعرض له في مدينة "لاريسا" الجمعة الماضي، من قبل بعض جماهير فريقه المعار إليه، وذلك بعد أيام من طرده من طرف نادي لاريسا لأسباب تأديبية نتيجة عدم التزامه بحضور التدريبات الجماعية.

وقال "وردة" حول ما حدث، في تصريحات لشبكة "InPaok" اليونانية: "كنت أركض مع أحد أصدقائي وهاجمني 10 أشخاص، وتعرضت للضرب لكن إصاباتي ليست خطيرة".

وتابع عمرو وردة، قائلا: "أنا بخير، لكن أثناء هجوم هؤلاء الأشخاص كانوا يهينون باوك، اعتقد أن كل هذا حدث لأنني لاعب في باوك وسأرحل عن فريقهم".

وأضاف: "لا أفهم حقًا لماذا يجب أن يحدث هذا، كنت أفضل لاعب في لاريسا، ومندهش مما فعلوه".
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