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أخبار العالم

إثيوبيا تراوغ وتنتهك التزاماتها الدولية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:56 م
اثيوبيا تراوغ وتنتهك
اثيوبيا تراوغ وتنتهك التزاماتها الدولية مع مصر والسودان بشأن
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دعاء أبوهشيمة
أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية بالإنابة، أن خطة بلاده لبدء ملء سد النهضة سيتم تنفيذها في هذا الموسم "موسم الأمطار" وأنهم ليسوا بحاجة إلى إخطار مصر والسودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "ena".

وادعى المتحدث بالنيابة، أمسالي تيزازي، في مقابلة له مع وكالة "ENA"، أن ملء السد خلال موسم الأمطار لا يسبب أي ضرر كبير لدول المصب لذا ليست هناك حاجة لإخطار مصر والسودان ودون اتفاق قبل ملء السد.

ولفت "تيزازي" إلى أن مصر قدمت مؤخرا رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  تعارض فيها موقف إثيوبيا من السد.

وتنص أحدث رسالة من مصر، والمكونة من 17 صفحة، إلى مجلس الأمن الدولي على أن ملء سد النهضة حالة خطيرة وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إثيوبيا.

وردا على ذلك، قال متحدث الشؤون الخارجية إن الحكومة تعد مذكرة، شارك فيها خبراء قانونيون ودبلوماسيون وخبراء في المياه، تعكس موقف أديس أبابا فيما يتعلق بملء سد النهضة ومن ثمّ تقديمها لرئيس مجلس الأمن.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أجرى محادثات، مؤخرا، مع وفد سوداني رفيع المستوى حول سد النهضة والقضايا الحدودية.

واتفق الجانبان على مواجهة التحديات على الحدود بين البلدين والقضايا المتعلقة بسد النهضة؛ بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
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