منظمة الصحة العالمية: ناقوس الخطر دق مبكرا بشأن وباء كورونا





وفي سياق منفصل عقدت الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أمس، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، سعيًا لتنسيق جهود التصدي لوباء «كوفيد-19»، غير أن اللقاء سيتم في ظل مواجهة مباشرة بين واشنطن وبكين، تهدد بتقويض المحادثات.





من جهة أخرى، تطلق منظمة الصحة العالمية منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية، لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة الفيروس.





ويحتم انتشار فيروس كورونا المستجد، هذا العام، عقد الجمعية عبر الفيديو وليومين فقط في 18 و19 مايو، على أن تقتصر المحادثات على الوباء العالمي، على أمل تنظيم اجتماع لاحقًا خلال السنة في جنيف.