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محافظات

بدون كمامات.. محافظ المنيا يحظر دخول الموظفين والمواطنين للديوان العام والوحدات المحلية

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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ايمن رياض

أصدر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قرارا بحظر دخول الموظفين والمواطنين لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بدون ارتداء الكمامة، وعلى جميع المصالح الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.


يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا للفترة القادمة والتي جاء من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري، وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطبيق ذلك القرار بدواوين المحافظات.


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وشدد المحافظ، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والشوارع بشكل دورى، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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