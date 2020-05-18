المحافظات تتعايش مع قرارات كورونا.. شواطئ شمال سيناء مغلقة والكمامة شرط دخول المصالح الحكومية بالقليوبية.. و1000 جنيه غرامة لسائقي مطروح المخالفين

منذ إعلان مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس، عن خطة الدولة للتصدي ل فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة بجانب إعلان الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال إجازة عيد الفطر، ولم تتوقف المحافظات والمؤسسات الحكومية واحدة تلو الأخرى في إعلان إلتزامها بالقرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





ومن بين القرارات التي أعلنتها الحكومة والتي ببدأ تطبيقها بداية من أخر الشهر الجاري، الزام المواطنين على ارتداء الكمامات بشكل اجباري في سبيل تحقيق الوقاية خلال التواجد في الأماكن العامة أو تكدسات المواطنين واتخاذ قرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين، واشتراط ارتداء الكمامة قبل دخول أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق على أن يطبق هذا القرار على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.

وفي أول تفاعل مع قرارت الحكومة، أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الالتزام الكامل بكل قرارات الحكومة، مؤكدا على تطبيق الإجراءات والتزام المواطنين بالمنازل حرصا على سلامة المواطنين والوقاية من الاصابه بفيروس كورونا.





وأكد اللواء شوشه انه سيكون هناك اغلاق تام لكل الحدائق العامة والمنتزهات والمحلات التجارية ومتابعة ذلك عن طريق مجالس المدن والاجهزة المعنية، مؤكدا أنه سيتم اغلاق الشواطئ امام المواطنين في المحافظة خلال فترة عيد الفطر ومنع وصول المواطنين الي الشاطيء مع التأكيد علي إغلاق الكافتريات والكافيهات والمقاهي القريبة من ساحل البحر، والزام جميع العاملين في كل المنشآت بارتداء الكمامات والقفازات واتباع كل الإجراءات الوقائية.

حظر دخول المنشآت الحكومية بدون بالكمامة في القليوبية

وفي القليوبية، أصدر المحافظ عبد الحميد الهجان قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة.

وشدد محافظ القليوبية على إدارات الأمن والشئون الادارية بكل المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة، مشيرا إلى أن القرار ياتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا .

غرامة على المخالفين في مطروح

وفي مطروح، وجه خالد شعيب محافظ مطروح بالتشديد على جميع السائقين بمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة ومحطة أتوبيس غرب الدلتا ومحطة أتوبيس السوبر جيت بعدم تحميل السيارات والخروج بها من المواقف إلا بعد ارتداء الركاب الكمامات.

وأكد أنه سيتم فرض غرامة 1000 جنيه على السائق الذى يحمل ركاب بدون كمامات وإحالته للمسائلة القانونية مع إلغاء ترخيص القيادة فى حالة التكرار وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية، التى تتخذها محافظة مطروح للحد من انتشار فيروس كورونا .

إجراءات وقائية في الشرقية

وفي الشرقية، أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية انه تقرر غلق جميع الحدائق والمتنزهات وحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق خلال فترة عيد الفطر المبارك لمنع أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين بجانب التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة، موضحا أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني ونشر دوريات ثابتة ومتحركة بجميع المدن وأماكن المتنزهات لمنع أي تجمعات.

كما ناشد محافظ الشرقية جموع المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات خلال عيد الفطر المبارك والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظا على صحتهم، مشيرا إلى استمرار الغلق الكامل لأي حدائق عامة أو متنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة ومنع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مجموعة من القرارات الحكومية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا خلال اجارزة عيد الفطر، والفترة بعد اجازة العيد، من بينها: بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساءً حتى السادسة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، و غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 29 مايو الجاري، إيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات، وإغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والمطاعم والحدائق العامة، عودة الحظر في الأسبوع الذي يلي العيد من الساعة الثامنة مساءً.، وحظر صلاة العيد في الساحات، إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة.

كما شملت القرارات، النص على ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري وقرارات صارمة بعقوبات لغير الملتزمين، واشتراط دخول أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق، هو ارتداء الكمامة وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.