ترامب يطالب بإنهاء الإغلاق العام في الولايات المتحدة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإنهاء الإغلاق العام في الولايات المتحدة، والذي تم فرضه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعيدوا فتح بلادنا".





كان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أعلن في وقت سابق، تمديد الإغلاق العام حتى 13 يونيو.





يأتي ذلك في الوقت الذي قال الرئيس ترامب إنه سيتم إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة سواء تم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا أو لا.





كان عالم الأوبئة في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي حذر من فتح الاقتصاد مبكرا والعواقب الوخيمة المحتملة المترتبة عليه، والتي رفضها ترامب، مؤكدا أن تصريحات الأول غير مناسبة.