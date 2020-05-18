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أخبار العالم

ماكرون وميركل يطرحان مبادرة مشتركة لإنعاش الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
اعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طرح مبادرة مشتركة لإنعاش الاتحاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع يعقدانه عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين.

وقال قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن ماكرون وميركل سيعلنان عن "مبادرة فرنسية ألمانية للاستجابة لأزمة كوفيد - 19 على المستوى الأوروبي في مجالات الصحة، والإنعاش الاقتصادي، والتحول البيئي والرقمي، والسيادة الصناعية"، حسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ومن المقرر أن يجتمع الجانبين في وقت لاحق اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس على أن يتبع ذلك إعلانا مشتركا ومؤتمرا صحفيا.

ويأتي ذلك عقب أسابيع من الجدل في الاتحاد الأوروبي حول كيفية توزيع مليارات اليورو اللازمة لمواجهة الركود، بحسب الصحيفة.

وكان التكتل الأوروبي قد أقر خطة طوارئ بقيمة 500 مليار يورو، كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى اقتراح ميزانية تمكنها من إطلاق حزمة تحفيز بقيمة تريليون يورو.

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