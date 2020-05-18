شعر ويفي.. شيماء سيف فى إطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

التقطت الفنانة شيماء سيف صورة سيلفي جديدة و شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي إنستجرام،
وظهرت شيماء سيف بإطلالة كاجول انيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
ووجهت شيماء سيف رسالة لمتابعيها بـ كابشن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: وحشتونى ووحشتنى الحياة .
ووجهت شيماء سيف رسالة لمتابعيها بـ كابشن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: وحشتونى ووحشتنى الحياة .
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وظهرت شيماء سيف بتوب باللون الأبيض، وعليه بليرو باللون الأزرق بأكمام طويلة وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.
وتركت شيماء سيف شعرها منسدلا عبر اكتافها، تسريحة ويفي ناعمة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وظهرت شيماء سيف بتوب باللون الأبيض، وعليه بليرو باللون الأزرق بأكمام طويلة وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.
وتركت شيماء سيف شعرها منسدلا عبر اكتافها، تسريحة ويفي ناعمة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واعتمدت شيماء سيف فى الماكياج على كحل باللون الأسود لتبرز جمالها عينيها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الفوشيا الغامق ، والذي أبرز جمال أنوثتها.
ولم تتكلف شيماء سيف في اختيار الكثير من الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادات باللون الذهبي، مع قرطين ناعمين من نفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on