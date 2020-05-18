محمد صلاح يخضع لاختبار الكشف عن كورونا

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وذكرت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية أن جميع لاعبي الريدز إضافة إلى عائلاتهم خضعوا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد استعدادًا للعودة للتدريبات.





وكانت أندية الدوري الإنجليزي وافقت بالإجماع على العودة للتدريبات بدءًا من ظهر غد الثلاثاء، استعدادًا لاستكمال منافسات البريميرليج.





وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي ليفربول سيعودون للتدريبات في مدينة ميلوود بعد غد الأربعاء في مجموعات صغيرة.





يذكر أن الدوري الإنجليزي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"