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أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تداهم مدرسة يهودية بسبب فيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
داهمت الشرطة الأمريكية مدرسة يهودية في نيويورك بسبب خرقها للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

قالت  وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الشرطة الأمريكية داهمت مدرسة يهودية في بروكلين بنيويورك، بعد تلقيها معلومات تفيد بالدراسة فيه بالمخالفة للتوجيهات والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروسكورونا.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه تم العثور على نحو 100 طالب يهودي يدرسون داخل المدرسة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، كغيرها من الدول، قد فرضت اجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، من بينها تعطيل المدارس ومنع التجمعات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تداهم الشرطة الأمريكية منشآت تعليمية ودينية يهودية في البلاد بسبب خرقها لتوجيهات السلطات الأمريكية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1,540,582 حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 91539 حالة وفاة.

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