ياسر جلال عن مسلسل الفتوة: النبوت رمز للقوة ينحاز للمظلوم ويقاوم الظالم

قال الفنان ياسر جلال، بطل مسلسل الفتوة، إن النبوت رمز للقوة ينحاز للمظلوم ويقاوم الظالم في "الفتوة"، معلقًا "أنا كنت بشيل النبوت وأنا فى البيت، وبروح بيه التصوير حتى اعتاد عليه".





وكشف ياسر جلال، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "الفتوة"، قائلًا "إنه كان هناك مسلسل آخر عُرض عليه قبل رمضان بالتزامن مع مسلسل "الفتوة"، لكنه فضل المشاركة فى "الفتوة".





وعن الجوائز التى حصدها، قال ياسر جلال، "الجائزة الحقيقة حب الناس، ورضا ربنا سبحانه وتعالى".





شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها إعلان عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى وفاة وموت حسن الجبالى الفنان ياسر جلال ليستقبل أهالى الجمالية نبأ وفاة حسن بالصراخ والبكاء والحزن الشديد.





مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.



