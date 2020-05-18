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أخبار البلد

مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:29 م
مجموعة تماثيل الملك
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت
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محمد الاسكندرانى
استقبل المتحف المصرى الكبير منذ قليل مجموعة من ٣٤٦ قطعة  أثرية من المتحف المصري بالتحرير  من أهمها التماثيل العشرة الخاصة بالملك سنوسرت الأول.

و أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة أنه تم  إيداع تماثيل الملك سنوسرت الأول  داخل البهو العظيم تمهيدا لوضعها في مكان عرضها الدائم بالمتحف. 

و أوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أن مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول قد تم الكشف عنها عام ١٨٩٤ داخل حفرة في المعبد الجنائزي للمجموعة الهرمية للملك سنوسرت الأول بمنطقة اللشت بالفيوم وهي مصنوعة  من الحجر الجيرى و تم  نقلها إلى المتحف المصري بالتحرير  عام ١٨٩٥.

تصور هذه المجموعة الملك سنوسرت الأول في مرحلة الشباب و هو جالسا علي كرسي العرش.

وأضاف د. عباس أن  من أهم القطع التي استقبلها المتحف المصرى الكبير اليوم لوحه الزيوت السبعة المستطيلة الشكل والتي كانت تستخدم في طقوس الدفن و عليها كتابات باللون الاسود و سبع فتحات بيضاوية الشكل، بالإضافة إلى مائدة للقرابين من الحجر الجيري  وعليها خراطيش خاصة بالملوك سنفرو وجدف رع وخوفو 

و من جانبه أوضح  الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير أن فريق العمل حرص على توثيق وتغليف وتأمين القطع بالطرق العلمية المتعارف عليها دوليا قبل عملية النقل مشيرا إلى أن المجموعة التي تمً نقلها  تم توثيقها علميا وإعداد تقرير حالة لكل تمثال بالإضافة إلى تغليف كل تمثال علي حدى داخل صندوق L shape مبطن بالفوم المقوي وتدعيمه بأحزمة ربط منعا لأي اهتزازات أثناء عملية النقل.

وأضاف د. زيدان أنه تم نقل أيضًا تمثال لشخص يدعي  آختي حوتب يرتدي نقبه منتفخه عليها طبقه من الجص الملون بالاضافه إلى تمثال آخر من الخشب لسيده من عصر الدوله القديمة.  و قد تم ايداع التماثيل الخشبية داخل معمل الاخشاب تمهيدا  للبدء في أعمال الترميم  والصيانة لها حتي تكون جاهزة للعرض عند افتتاح المتحف.

اشترك في عملية الأستلام والتغليف والنقل كل من إدارة الترميم الأولي ونقل الآثار وإدارة المخازن والتسجيل وبالمتحف المصري الكبير  وإدارة المتحف المصرى بالتحرير.
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
مجموعة تماثيل الملك سنوسرت الأول تصل المتحف المصري الكبير .. صور
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