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رياضة

بسبب نادي القرن.. شريف إكرامي يرد على مدحت العدل.. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:59 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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مصطفى كرم
رد الكابتن شريف إكرامي على تغريدة السينارست مدحت العدل بشأن أحقية نادي الزمالك بلقت نادي القرن الإفريقي.

وغرد شريف إكرامي عبر حسابة بتويتر قائلا: "‏‎د.مدحت تعلم جيدًا مدي تقديري واحترامي لحضرتك لكن اثارة قضية مضى عليها اكثر من عقدين من الزمن لن تغير من الواقع في شيء بل فقط ستؤدي لمزيد من التعصب بين اكبر جمهورين في مصر والذي تضررنا منه جميعًا والفوز بجائزة نادي القرن لن تزيد او تنقص لحب وانتماء كل منا لناديه".

وتابع شريف إكرامي قائلا: "‎وبعيدًا عن الجدل الذي نراه يوميا علي السوشيال ميديا اؤمن دائمًا ان العقليات الناضجه امثال حضرتك لها دور كبير في توجيه مشاعر الجمهور في الاتجاه الصحيح، الاتجاه الذي يرسي المسانده والدعم وينبذ التعصب، اتمني ان تقبل تعليقي المجرد من اي انتماءات ودائمًا لك كامل احترامي رغم اي خلاف".

وكان مدحت العدل غرد على تويتر بشأن نادي القرن قائلا: "تخيلوا لو هناك ٦ بطولات قارية ( دوري أبطال) فاز الزمالك ب ٢ منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في ٣ بطولات يصبح الذي لم يفز ( الأهلي ) له ٩ نقاط والذي فاز ببطولتين ( الزمالك) له ٨ نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن". 

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يذكر أن لقب نادي القرن الإفريقي قد تم فتحه الفترة الماضية من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي طالب بسحبه من النادي الأهلي ومنحه للزمالك.

ويطالب نادي الزمالك بمنحه لقب نادي القرن الإفريقي مستندًا إلى أن عدد بطولاته القارية في القرن الماضي كانت أكثر من عدد بطولات النادي الأهلي.
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