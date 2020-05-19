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منوعات

شاهد..آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي منذ شهور صورة للإعلامية صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل في أحد المسارح المصرية. 

ظهرا الثنائي جالسين في المسرح مع الجمهور يشاهدون مسرحية "سيرة الحب" في مسرح البالون بمنطقة العجوزة، والتقطت صورة لهما ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. 

لم تكن صفاء متكلفة في المكياج أو الملابس، فقد ظهرت بملابس كاجوال محتشمة و مكياج بسيط كعادتها ، مما أدهش جمهورها بأنها محافظة على رشاقتها وجمالها رغم السنوات التي اختفت خلالها .

حازت الصورة على إعجاب الكثير من رواد التواصل الإجتماعي الذين تربوا على صوت صفاء ابو السعود ، فقد أثارت تلك الصورة حنينهم للماضي لأغاني وأدوار صفاء ابو السعود التي علقت في أذهاننا . 



جدير بالذكر أن الفنانة اعتزلت التمثيل منذ فترة كبيرة و قررت الاكتفاء بالظهور الإعلامي في البرامج من حين لآخر . 


شاهد..آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع الشيخ صالح كامل
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