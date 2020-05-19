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سيارات

نيسان GT-R تتحول إلى سيارة خارقة في تصميم تخيلي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة نيسان عن السيارة GT-R من الجيل R35 منذ أكثر من عقد من الزمان وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا ، وإذا كانت هناك سيارة رياضية واحدة يمكن أن يقال عنها أنها غير عادية في السنوات الأخيرة، فستكون هى بالطبع .

ويتطلع العالم إلى خليفة GT-R ذات الشعبية الكبيرة، وبينما لم تعلن شركة نيسان عن موعد وصولها، فإن هذا التصميم التخيلي من JB Cars يوضح كيف يمكن لسيارة GT-R الجديدة أن تبدو إذا اتبعت نيسان خطوات شيفروليه وجعلت السيارة بمحرك وسطي.

سيارة نيسان R35 GT-R مرتفعة للغاية بالنسبة لسيارة تتمتع بأداء استثنائي، لذا إذا كانت السيارة الجديدة ستحصل على محرك وسطي، فستخفض نيسان حتمًا خط سقفها لجعلها أكثر انسيابية وأكثر مشابهة لمنافسيها الخارقين .

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا التصميم التخيلي أبوابًا مصممة حديثًا تساعد في نقل الهواء بكميات كبيرة أعلى أقواس العجلات الخلفية لتبريد محرك السيارة القوي.

وقد تم الحفاظ على المصابيح الخلفية للسيارة الحالية، وهناك أيضًا جناح خلفي مألوف، بالإضافة إلى أنابيب عوادم رباعية مستوحاة من تلك الموجودة في كورفيت C7.

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