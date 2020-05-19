خارجية كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مزاعم بلاده بشأن جزر دوكدو المتنازع عليها

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا يابانيا كبيرا؛ لتقديم احتجاج بعد أن جددت اليابان ادعاءاتها بملكية جزر (دوكدو) الواقعة في أقصى شرق كوريا في أحدث تقرير دبلوماسي سنوي لها.





وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم، أن كيم جونج-هان، المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية في (سول) استدعي هيروهيسا سوما، وهو مسؤول كبير في السفارة اليابانية في (سول) للتعبير عن الأسف إزاء محتوى التقرير الدبلوماسي وحث (طوكيو) على التراجع عن الادعاءات.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن-تشول : "نحتج بشدة على أن اليابان جددت مطالبها الإقليمية غير العادلة تجاه جزر (دوكدو) ، حيث أنها أراضينا المتأصلة تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، ونحث على التراجع الفوري عن المطالبات".





وأضاف "نوضح مرة أخرى أن ادعاءات الحكومة اليابانية لا يمكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على سيادتنا على جزر (دوكدو) وسنعمل بصرامة ضد أي استفزاز على الجزر".



