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برلمان

إلغاء الدوري المصري.. رياضة البرلمان: 4 أسباب تجعل عودته مستحيلة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:31 ص
إلغاء الدوري المصري
إلغاء الدوري المصري
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أحمد أيمن
أيد النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعودة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والنوادي تدريجا منتصف يونيو المقبل، مؤكدا –النائب- أن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد طارق السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بالأندية ومراكز الشباب بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأفراد واللاعبين، فضلا عن النظافة الشخصية والتعقيم المستمر للمنشآت الرياضية، على أن يتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين تصل لإغلاق النادي أو مركز الشباب المخالف وحرمانه من مزاولة النشاط.


وأوضح النائب أن عودة الأنشطة الرياضية لا يعني عودة الدوري المصري مرة أخرى، مشيرا إلى عودة الدوري مستحيلة نظرا لعدد من الأسباب أبرزها صعوبة إنهاء المسابقة في موعدها قبل بداية الموسم الجديد فلا يزال هناك دور كامل متبق من الدوري، كما أن هناك فترة شهرين تأهيل واستعداد للاعبين قبل عودتهم مرة أخرى للملعب.

وتابع وكيل لجنة الرياضة، أن هناك صعوبة في السيطرة على الفيروس حال إصابة أحد اللاعبين، كما أن في حالة إصابة لاعب أو أكثر سيؤثر ذلك على أداء الفريق ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق، باستبعاد اللاعبين المصابين من الفرق، مطالبا بـ إلغاء الدوري لحين الانتهاء من فيروس كورونا.  

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة الرياضية بالنوادي ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف يونيو القادم، كما سيتم دراسة إعادة فتح المحالات والمولات وجميع الخدمات المختلفة، وعودة الحياة مرة أخرى، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.
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