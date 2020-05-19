البنك الدولي: فيروس كورونا يهدد 40 مليون شخص حول العالم بالفقر

نشر البنك الدولي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة حذر فيها من تداعيات فيروس كورونا على 40 مليون شخص مهددين بالفقر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك على حسابه الرسمي في "تويتر":
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كيف يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل بعد هذا الوباء؟ #فيروس_كورنا يهدد بدفع 40 مليون شخص على الأقل ن في براثن #الفقر المدقع، مما يجعل مهمتنا أكثر إلحاحًا. شاهد كيف نساعد.
كيف يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل بعد هذا الوباء؟ #فيروس_كورنا يهدد بدفع 40 مليون شخص على الأقل ن في براثن #الفقر المدقع، مما يجعل مهمتنا أكثر إلحاحًا. شاهد كيف نساعد.https://t.co/I9183c7skr#BuildBackBetter pic.twitter.com/gIVlxjfNUo— البنك الدولي (@AlbankAldawli) May 19, 2020