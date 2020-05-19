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حوادث

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. السيطرة على حريق شب فى منزل بقليوب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:21 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في منزل بقليوب إثر اشتعال النيران في حوش بأحد المنازل يضم مخلفات جراء ارتفاع درجات حرارة.


تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة لقرب الحريق من مخزن لأسطوانات البوتاجاز.

تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بلاغا بوقوع حريق في منزل بدائرة القسم انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وتم السيطرة على النيران بحضور العميد سيد عبد الرحيم مأمور قسم قليوب والمقدم أحمد الشعراوي رئيس الحماية المدنية بجنوب القليوبية ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب وكرم السويلكي نائب رئيس المدينة.

وتبين أن الحريق نشب في كميات كبيرة من القمامة في حوش (منور) يطل عليه 3 منازل بينها منزل بضم مخزن لأسطونات البوتاجاز وبسبب تراكم القمامة فيه اشتعلت فيها النيران لارتفاع حرارة الجو.
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