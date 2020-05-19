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ديني

الأزهر للفتوى: الغيبة والنميمة لا تفسدان الصوم وتقللان الأجر.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:36 م
الأزهر للفتوى يجيب
الأزهر للفتوى يجيب عن حكم الغيبة والنميمة
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محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "هل الغيبة والنميمة في نهار رمضان تفسدان الصوم؟".

وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الغيبة والنميمة أمر محرم شرعا على الإنسان في كل وقت ويجب على الإنسان ألا يفعله في رمضان وغيره.

وأشار إلى أن من وقع في هذا الفعل المحرم في نهار رمضان، أن يعجل بالتوبة إلى الله عزوجل وأن يظل صائما لأن الغيبة والنميمة لا تفسد الصوم وإن كانت تقلل من أجره، وينبغي على المسلم الصائم أن يجتهد في تحصيل أعلى الدرجات ولا يقع في مثل هذه الأمور وأن يكون الصوم مدرسة له ويتعلم منه انضباط النفس في رمضان وغيره.

وينبغي على المسلم ألا يستمع إلى الغيبة ويشارك في النميمة، لان فيها كذاب وبهتان ولغو يؤثر على القلوب المؤمنة

كما أن المخرج من هذه المشكلة هو الغكثار من ذكر الله تعالى فيقول الله "اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا".

يذكر أن موقع صدى البلد، ينشر يوميا حلقة من برنامج "فتاوى" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
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