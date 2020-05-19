ارتفاع الحرارة لا يقتل الفيروس.. 7 طرق لرفع المناعة والحد من الإصابة بـ كورونا.. فيديو

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن طرق تقوية المناعة للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال "عقبة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج «نشرة ضد كورونا»، المذاع عبر شاشة «DMC»، مساء اليوم الثلاثاء، إن المناعة هى أهم شيء يحمي من الإصابة بالفيروسات، مضيفا أن تقوية المناعة تتم عبر استنشاق هواء نظيف وشرب سوائل كثيرة.

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه من ضمن طرق تقوية المناعة، التغذية الصحيحة، والحصول على الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن، وممارسة الرياضة وسماع الموسيقى والبعد عن الشائعات.

وأشار الطبيب، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لا يؤثر على فيروس كورونا حتى الآن، وهناك دراسات أثبتت أن تأثير الحرارة على الفيروس ليس بدرجة كبيرة.

وتابع أنه لا يمكن أن نراهن على ارتفاع درجات الحرارة، وعلينا الالتزام بأساليب الوقاية من المرض.



