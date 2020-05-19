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أخبار العالم

قبرص تستعد لفتح أبوابها أمام السياح اعتبارا من يونيو المقبل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:15 م
قبرص
قبرص
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أ ش أ
قال رئيس اللجنة القبرصية البرلمانية للطاقة والتجارة والصناعة أندرياس كيبريانو، اليوم الثلاثاء، إن قبرص ستكون مستعدة لفتح أبوابها أمام السياح اعتبارًا من 15 يونيو المقبل فور تنفيذ بروتوكولات السياحة.

وأضاف كيبريانو خلال اجتماع عن بعد عقده مع نائب وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس، أن هدف الحكومة هو تعويض نحو 30% من أعداد السياح الذين زاروا البلاد العام الماضي، حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 4 ملايين سائح زاروا قبرص العام الماضي وقُدر مجموع الإيرادات بنحو 2.6 مليار يورو.

وأوضح كل من كيبريانو وبيرديوس أن الهدف هو أن يزور قبرص مليون سائح على الأقل وأن يتم تحقيق إيرادات قدرها 800 مليون يورو تقريبًا بنهاية العام الجاري.

وأكد كيبريانو أن قبرص تعد أكثر دولة آمنة في منطقة البحر المتوسط وخامس بلد آمن في العالم، وفقًا لبيانات رسمية من منظمة الصحة العالمية.
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