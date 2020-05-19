AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إصابة معاون عضو هيئة تدريس بمستشفى سوهاج الجامعي بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:08 م
شعار جامعة سوهاج
شعار جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
قال الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن احد معاوني اعضاء هيئة التدريس بقسم امراض النسا والتوليد، ظهرت عليه بعض اعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الاحد الموافق 17 مايو.

وأشار الى انه تم اجراء تحليل سريع له في نفس اليوم وعمل تحليل عينه pcr، وثبتت ايجابيتها  .

وأضاف أنه تم حجز الطبيب المذكور بمستشفى الاحالة " حميات سوهاج "، وبعد ثبوت ايجابية التحليل تم التواصل مع رئيس جامعة اسيوط، وتوفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل باسيوط.

واكد عزيز على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وعزل الاطباء المخالطين، مع توفير سبل الاعاشة الكاملة لهم، مع اتخاذ الاجراءات الكاملة لتعقيم وتطهير قسم استقبال النساء بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف عن نتائج تحاليل المخالطين لحالة وفاة بـ كورونا في المنيا

فيروس كورونا يقتحم مستشفى الإيمان بأسيوط.. ماذا حدث بالداخل؟

جامعة سوهاج تنتهي من تجهيز مبنى للأطباء العائدين من عزل إسنا

تطوعوا أسبوعين في عزل إسنا.. عودة 12 طبيبا لجامعة سوهاج بعد أداء واجبهم.. صور

الجامعات المصرية تواجه كورونا.. توفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية بسوهاج.. وورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات عين شمس

رئيس جامعة سوهاج: تصميم جهاز لتعقيم المترددين والعاملين ضد كورونا

ترشيحاتنا

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

كيفية إحياء ليلة القدر .. 26 عملا تنال بها المغفرة

كريم فهمي: ضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

الكشف عن حقيقة تسجيل إسرائيل صفر إصابات بفيروس كورونا

أفضل أعمال ليلة القدر 27 رمضان

بعد مقابلة محافظ الدقهلية.. مصدر: طارق حامد غير مصاب بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك