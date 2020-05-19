إصابة معاون عضو هيئة تدريس بمستشفى سوهاج الجامعي بفيروس كورونا

قال الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن احد معاوني اعضاء هيئة التدريس بقسم امراض النسا والتوليد، ظهرت عليه بعض اعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الاحد الموافق 17 مايو.
وأشار الى انه تم اجراء تحليل سريع له في نفس اليوم وعمل تحليل عينه pcr، وثبتت ايجابيتها .
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وأضاف أنه تم حجز الطبيب المذكور بمستشفى الاحالة " حميات سوهاج "، وبعد ثبوت ايجابية التحليل تم التواصل مع رئيس جامعة اسيوط، وتوفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل باسيوط.
واكد عزيز على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وعزل الاطباء المخالطين، مع توفير سبل الاعاشة الكاملة لهم، مع اتخاذ الاجراءات الكاملة لتعقيم وتطهير قسم استقبال النساء بالكامل.