حبيب محمدوف بعد إصابة والده: فيروس كورونا انتشر في عائلتي

أكد الروسي حبيب نور محمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، أن فيروس كورونا المستجد قد انتشر في عائلته بشكل كبير، مشيرًا أن حالة والدة الصحية خطرة.
وكان محمدوف قد أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة والده بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" .
وقال حبيب في تصريحات تناقلتها الصحف العالمية: "والدي لا يزال في المستشفى، ما زال يعاني من المرض، تعرض قلبه لمضاعفات بسبب فيروس كورونا".
وأكد حبيب أن فيروس كورونا أودى بحياة عدد من أفراد عائلته الكبيرة، في داغستان، مشيرًا أن الفيروس قد تفشى في عائلته، وأن هناك أكثر من 20 فردًا في عائلته قد أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم من تم وضعه في العناية المركزة، ومنهم من لقى مصرعه بالفعل.