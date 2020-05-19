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رياضة

حبيب محمدوف بعد إصابة والده: فيروس كورونا انتشر في عائلتي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الروسي حبيب نور محمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، أن فيروس كورونا المستجد قد انتشر في عائلته بشكل كبير، مشيرًا أن حالة والدة الصحية خطرة.

وكان محمدوف قد أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة والده بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" .

وقال حبيب في تصريحات تناقلتها الصحف العالمية: "والدي لا يزال في المستشفى، ما زال يعاني من المرض، تعرض قلبه لمضاعفات بسبب فيروس كورونا". 

وأكد حبيب أن فيروس كورونا أودى بحياة عدد من أفراد عائلته الكبيرة، في داغستان، مشيرًا أن الفيروس قد تفشى في عائلته، وأن هناك أكثر من 20 فردًا في عائلته قد أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم من تم وضعه في العناية المركزة، ومنهم من لقى مصرعه بالفعل.

وكان والد محمدوف دخل المستشفى أبريل الماضي بعد اشتباه إصابته بالتهاب رئوي وتم نقله إلى مستشفى عسكري بعد تدهور حالته.

جدير بالذكر أن روسيا أعلنت اليوم تسجيل 9263 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 299 ألفا و941 إصابة.
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