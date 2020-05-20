علاء عبدالعال: انضمام رجب بكار وحسام حسن للأهلي إضافة لهما وللقلعة الحمراء.. فيديو

كشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق بتروجت، عن امكانية ارتداء رجب بكار او حسام حسن قميص الأهلي والمشاركة بشكل أساسي.





وأكد عبد العال خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أن حسام حسن لاعب ذو امكانيات جبارة، ويستحق ان يحترف، وسواء انضم للأهلي أو الزمالك سيضيف لأي فريق.





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وأضاف "عبد العال"، أن حسام حسن يستطيع ان يلعب في أكثر من مركز، وهذا لن تجده في لاعبين كثيرين، ولكن توظيفه مهم للغاية.





وأشار "عبد العال" الى أن رجب بكار هو الآخر لاعب كبير، ولا شك أنه تحت أعين الاهلي بالخصوص وانضمامه للأهلي فائدة له وللقلعة الحمراء.



