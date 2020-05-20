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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 26.. أحمد المنسي يواجه التكفيريين في البرث

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:44 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

بدأت الحلقة 26، بقيام مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بالتمركز في منطقة البرث جنوب مدينة رفح، ويشيدون معسكرا لهم هناك للتصدي للجماعات التكفيرية، ومواصلة التدريب هناك قبل مجابهة الجماعات الإرهابية. 

ويخطط التكفيريون لتفيذ عمليات انتحارية بأوامر من أميرهم أبو أسامة، ويستعد المنسي ورجاله لمواجهة الجماعات التكفيرية ومحاصرتهم في معقلهم بالجبل، وبالفعل يتجهون نحو المنزل الذي يتمركزون فيه ويحاصرونه وتدور المعركة. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 

تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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