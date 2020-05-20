مسلسل الاختيار الحلقة 26.. أحمد المنسي يواجه التكفيريين في البرث





بدأت الحلقة 26، بقيام مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بالتمركز في منطقة البرث جنوب مدينة رفح، ويشيدون معسكرا لهم هناك للتصدي للجماعات التكفيرية، ومواصلة التدريب هناك قبل مجابهة الجماعات الإرهابية.





ويخطط التكفيريون لتفيذ عمليات انتحارية بأوامر من أميرهم أبو أسامة، ويستعد المنسي ورجاله لمواجهة الجماعات التكفيرية ومحاصرتهم في معقلهم بالجبل، وبالفعل يتجهون نحو المنزل الذي يتمركزون فيه ويحاصرونه وتدور المعركة.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار





تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار





تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار



