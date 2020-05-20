AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الإعلام: 88% من المصابين بـ كورونا لا يحتاجون إلى العزل في المستشفى.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:50 ص
اسامة هيكل
اسامة هيكل
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام, إننا توقعنا زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أنه تمت دراسة جميع الخيارات لوضع كورونا في مصر بما فيها الحظر الكامل ولكن وجدناه دون جدوى.

وتابع وزير الدولة للإعلام, أننا نتعامل مع فيروس غامض بدليل ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك فإن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح أسامة هيكل, أن هناك دراسات ظهرت في السابق وأعلنت أن هذا الفيروس لا يصيب الأطفال الذين أقل من 8 سنوات ومع مرور الوقت أصبح ذلك خطأ والفيروس أصاب أطفالاً أصغر من ذلك.

وأشار إلي أن هناك 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر لا تحتاج إلى العزل في المستشفى، وهؤلاء هم من لم تظهر عليهم أعراض المرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها تعطيل مصالح العمل.. وزير الإعلام: لو وصلنا لأكثر من 1000 إصابة قد نتخذ قرارات عنيفة

هيكل: مصر فى منتصف المرحلة الثانية من فيروس كورونا وإجراءات جديدة فى الثالثة

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. خبر مفرح من وزير الإعلام للمصريين.. فيديو

فضحناهم.. أسامة هيكل يفتح النار على الإخوان.. فيديو

وزير الإعلام يوضح خطورة الحظر الاقتصادية وتطورات فيروس كورونا.. فيديو

11 ألف سرير.. أسامة هيكل : المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا احتياطيا ..فيديو

ترشيحاتنا

ليلة القدر .. 10 أمور تحدث لك فيها من الليل حتى طلوع الشمس

تفعيل رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف الشروط الآن

ليلة القدر وعلاماتها ودعاؤها المستجاب وفضلها

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

ماذا يحدث في ليلة القدر؟.. العلماء يجيبون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا