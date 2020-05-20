وزير الإعلام: 88% من المصابين بـ كورونا لا يحتاجون إلى العزل في المستشفى.. فيديو

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام, إننا توقعنا زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أنه تمت دراسة جميع الخيارات لوضع كورونا في مصر بما فيها الحظر الكامل ولكن وجدناه دون جدوى.

وتابع وزير الدولة للإعلام, أننا نتعامل مع فيروس غامض بدليل ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك فإن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح أسامة هيكل, أن هناك دراسات ظهرت في السابق وأعلنت أن هذا الفيروس لا يصيب الأطفال الذين أقل من 8 سنوات ومع مرور الوقت أصبح ذلك خطأ والفيروس أصاب أطفالاً أصغر من ذلك.

وأشار إلي أن هناك 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر لا تحتاج إلى العزل في المستشفى، وهؤلاء هم من لم تظهر عليهم أعراض المرض.