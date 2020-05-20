بعد عودة الإصابات بكورونا في بورسعيد.. الغضبان يؤنب المواطنين ويوجه عدة نصائح لهم

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كلمة إلى أبناء المحافظة بعد أن ارتفعت وتيرة الأعداد للمصابين بفيروس كورونا من الحالات اليومية التي تم رصدها ووصلت إلي أعلي معدل لها بلغت ١٨ حالة.





وقال المحافظ في كلمته، أبنائي وأخواتي وأهلي أبناء بورسعيد الأعزاء حققنا سويا خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات غير المسبوقة على أرض بورسعيد جعلتها قاطرة التنمية في مصر، كما تجاوزنا سويا تحديات كبيرة، وفي هذه المرحلة الحرجة نحن أمام تحدي جديد يواجهه العالم كله وهو فيروس "كورونا" المستجد.



