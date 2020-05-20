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اقتصاد

السعودية تصدر 5.4 ملايين طن بضائع بترولية وبتروكيماوية من ميناء الجبيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:47 ص
السعودية
السعودية
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قسم الاقتصاد
صدرت المملكة العربية السعودية، عبر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، خلال شهر أبريل لعام 2020 فقط، نحو 47 مادة من مختلف البضائع البترولية المكررة والبتروكيماوية، بالإضافة إلى الكبريت والفحم البترولي وخام الحديد، وذلك بواقع وزن بلغ 5.4 ملايين طن عبر 152 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

وبحسب تقرير بـ وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد شهد الميناء خلال الشهر نفسه -إبريل-  نموًا في تصدير مادة السماد الصناعي (اليوريا) بواقع 157 ألف طن متري، وبنسبة زيادة بلغت 51%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

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وشملت أهم تلك الصادرات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل مادة الديزل بإجمالي 900 ألف طن متري، ومادة السماد بإجمالي 460 ألف طن متري، بالإضافة إلى مادة الميثانول بإجمالي 400 ألف طن متري، ومادة الكيروسين بإجمالي 400 ألف طن متري.

ويُعتبر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أحد موانئ المملكة العربية السعودية التي تديرها الهيئة العامة للموانئ، الذي يمثل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم وهي الجهة الشرقية.

ويمتلك الميناء جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والسائبة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات والكبريت والفحم البترولي وخام الحديد و (مستقبلًا) الغاز المسال، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصائع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، فإن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعمل بكامل طاقته في تنفيذ أداء عملياته البحرية والتشغيلية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يُسهم في تلبية متطلبات التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية.
السعودية تصدر 5.4 ملايين طن بضائع بترولية وبتروكيماوية من ميناء الجبيل
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