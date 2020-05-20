البرلمان الأفريقى يدين بشدة التدخلات الاستعمارية التركية فى ليبيا





أدان البرلمان الأفريقى برئاسة روجيه دوندانج رئيس البرلمان الأفريقى بشدة التدخلات الأجنبية التركية السافرة داخل ليبيا خاصة جلب العديد من المرتزقة والمقاتلين السوريين للقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضى الليبية.





وناشد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي فى بيان له أصدره اليوم باسم الاتحاد الأفريقى قوات الاتحاد الأفريقي القيام بمسئولياتها تجاه الأوضاع المأساوية داخل ليبيا للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسلامة الشعب الليبي الشقيق ولوقف جميع التدخلات من النظام التركي الإرهابى ممثلا فى السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان داخل الأراضى الليبية ، مؤكدا ان ذلك الامر فى صميم أعمال واختصاصات الاتحاد الأفريقي لأن المشكلات الأفريقية لا يحلها إلا الأفارقة.





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وقال النائب مصطفى الجندى اننا كممثلين للشعوب الافريقية داخل البرلمان الافريقى وداخل التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا نرفض وندين بشدة التدخل الاجنبى التركى الاستعماري فى الشئون الداخلية لإحدى الدول المهمة داخل البرلمان والاتحاد الأفريقيين وداخل التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا خاصة ان الدولة الليبية كانت من الدول الافريقية الفاعلة داخل جميع المنظمات والتكتلات الافريقية ونأمل عودتها قوية وفاعلة داخل تكتلات دول القارة السمراء فى القريب العاجل.



