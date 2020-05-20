شاهد.. إصدار رعد المحدود من فورد رينجر.. صور

قامت شركت فورد الأمريكية بالإعلان عن إطلاق إصدار "الرعد" الجديد لموديل "رينجر بيك اب"، وذلك في السوق الأوروبية، بمحرك ديزل تيربو مزدوج سعة 2.0 لتر من فورد رابتور وعدد من اللمسات الجمالية الحصرية.





وحصرت فورد إصدار رعد على 4,500 نسخة فقط ، ويتميز الإصدار بطلائه الرمادي مع لمسات حمراء بارزة في مختلف أنحاء الخارجية وشعارات Thunder أو الرعد ثلاثية الأبعاد.





وقامت شركة فورد بوضع جنوط 18 إنش سوداء ومقاعد جلدية بتطريز أحمر فى ارصدار رعد المحدود لتضيف له جمالا.





محرك الديزل المذكور تصل قوته إلى 210 حصان وعزم الدوران 500 نيوتن. متر، متصل بجير أوتوماتيكي 10 سرعات ودفع رباعي قياسي وإمكانات أخرى مميزة للقيادة على التضاريس الوعرة.





وقد ذكرت فورد أن 2019 كان أفضل عام على الإطلاق لموديل رينجر في أوروبا بمبيعات 52,500 نسخة، وسيبدأ سعر الإصدار الجديد من 40,000 دولار.