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محافظات

أحد أبطال الاختيار..والدة الشهيد الرائد محمد صلاح: سعيدة بما عرضه المسلسل

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إيهاب عمر
جسد مسلسل الاختيار الدور البطولي للشهيد أحمد المنسي قائد سلاح الصاعقة وزملائه بالكتيبة 103 أبطال كمين البرث ومن هؤلاء الأبطال الشهيد المقاتل الرائد محمد صلاح إسماعيل ابن محافظة أسيوط قائد سلاح المدفعية والذي رفض أن يقتحم التكفيريين كمين البرث خوفا منه على التمثيل بجثامين الشهداء وطلب من قوات الدعم ضرب الكمين عليه وهو على قيد الحياة خوفا على جثامين الشهداء، مسلسل الاختيار جسد ملحمة وطنية سجلها التاريخ ليحفر أسماء هؤلاء الأبطال في ذاكرة الصغار والكبار 
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قالت زينب محمد، والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، إنها سعيدة بمسلسل الاختيار والذي يسرد حياة الشهيد البطل أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث، موضحة أن المسلسل يجسد البطولة الأخيرة التي جمعت الشهيدين أحمد منسي ومحمد صلاح.

وأضافت والدة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، أن ابنها كان محبوب من الجميع ويشهد له بحسن الخلق والتدين، مؤكده أن تجسيد بطولات أبنائنا الأبطال شيء جيد جدا  للأجيال القادمة، لتعريفهم بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أهلهم والعيش في أمن واستقرار هذا الوطن العظيم.

وأشارت والدة الشهيد، إلى أن ابني محمد صلاح كان محب ومخلص للشهيد احمد المنسي، وشارك معه في العديد من المعارك ضد التكفييرين، مشيرة إلى أن الشهيد محمد صلاح كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي رسالة تحمل الحب والوفاء بعد إصابة منسي بطلق ناري في كتفه في أحد المداهمات ضد الجماعات الإرهابية "حبيبي حبيبي حبيبي الكينج الكبير ربنا يشفيك".

وقال المهندس إسلام صلاح، شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح قناص الكتيبة 103 صاعقة، إن شقيقه شارك في العديد من المداهمات والعمليات العسكرية، والعملية "حق الشهيد 1"، و"حق الشهيد 2"، وتطهير جبل الحلال، وكانت آخر الكلمات التى كتبها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى هى " اللهم الشهادة الشهادة".

وأضاف المهندس إسلام صلاح، أن كل فرد في سلاح المدفعية يعرف من هو محمد صلاح وهو فخر للمدفعية، موضحا أن الشهيد كان قناة المدفعية، وقدم بطولات كثيرة حتى لحظة الاستشهاد، منوها بأن الشهيد محمد صلاح كان مميزًا في سلاح المدفعية؛ مشيرا إلى أن الفنان عمرو عبد الحليم يجسد دور شقيقه البطل محمد صلاح في مسلسل "الاختيار".

وكان الشهيد محمد صلاح، برفقة الشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، حينما تصدوا للهجوم الإرهابى وزملاؤهم على كمين "البرث"، فجر يوم الجمعة 7 يوليه 2017، حيث كان الشهيد "محمد" يرصد أهداف التكفيريين وعددهم من وقت بدأ الهجوم ويقوم بإبلاغ إحداثيات عمليات الكتيبة المدفعية بالضرب حتي نجح أبطال القوات المسلحة فى التصدي لهم على مدار ساعتين متواصلة، وقتل عدد كبير من العناصر التكفيرية التي كانت تحاول الاقتراب من كمين البرث.

وولد البطل الرائد محمد صلاح إسماعيل، في 13 نوفمبر 1987، بمدينة أسيوط،  تخرج من الكلية الحربية عام 2007، بدأ خدمته بالقوات المسلحة في حلايب وشلاتين / المنطقة الجنوبية العسكرية، ثم نقل إلي الجيش الثالث الميداني عام 2009، ثم نقل إلي الجيش الثاني الميداني عام 2013، ومنه إلي اللواء 62 مدفعية بالإسماعيلية، ثم نقل للخدمة في سيناء عام 2015، وظل يخدم حتي استشهاد.

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