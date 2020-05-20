هدى المفتي تكشف صعوبات واجهتها خلال تصوير مسلسل فلانتينو

كشفت الفنانة هدى المفتي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسل فلانتينو للزعيم عادل امام.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": "من أكثر الصعوبات التي واجهتني أثناء التحضير للشخصية هي طريقتها في الكلام، إذ كنت حريصة جدا على جعلها تبدو تلقائية وغير مبالغ فيها".

مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.



