مخرج الاختيار ينصح أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة 28

حرص المخرج بيتر ميمي على توجيه رسالة مؤثرة عبر صفحته بموقع فيس بوك لأهالى أبطال ملحمة البرث ضمن أحداث مسلسل الاختيار.
وقال بيتر ميمي: رجاء
اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨)
انا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال و وقفوا و دافعوا عن الارض و الكمين و زمايلهم لاخر نفس.
واختتم المخرج الشاب: تحية لمنسى و رجالة منسى و اهلهم اللى استحملوا فراقهم او اصابتهم.
رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) انا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة،...Posted by Peter Mimi on Wednesday, May 20, 2020