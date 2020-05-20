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فن

مخرج الاختيار ينصح أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة 28

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:55 م
أبطال الجيش المصري
أبطال الجيش المصري
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نبيل العدوى
حرص المخرج بيتر ميمي على توجيه رسالة مؤثرة عبر صفحته بموقع فيس بوك لأهالى أبطال ملحمة البرث ضمن أحداث مسلسل الاختيار

وقال بيتر ميمي: رجاء
اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨)
انا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال و وقفوا و دافعوا عن الارض و الكمين و زمايلهم لاخر نفس.

واختتم المخرج الشاب: تحية لمنسى و رجالة منسى و اهلهم اللى استحملوا فراقهم او اصابتهم.

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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 

تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

رجاء اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) انا بعتذر مبدئيا على صعوبة الحلقة،...

Posted by Peter Mimi on Wednesday, May 20, 2020
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